高雄巿長補選當選人陳其邁日前揭曉小內閣名單，28個一級首長公布26人，其中包括前巿議員周玲妏、林瑩蓉等9位為女性，其中周玲妏接觀光局長，被認為與她活躍的人脈有關。周玲妏找來姊妹淘擔任觀光局主秘，引發藍營議員提出「高美蘭事件」批評這是兩套標準。對此，高雄市長陳其邁也做出回應了。

據《TVBS》報導，陳時邁市府小內閣引起議論，其中，周玲妏找來曾經擔任大賣場公關的陳依芳入府，擔任主秘，被爆兩人是閨密；對此，高雄市議員黃紹庭則質疑，「民進黨永遠是兩套標準」。針對此事，陳其邁回應強調「用人唯才」，相信觀光局長的判斷，一切尊重觀光局長及各局處首長用人權利。

另外，邁巿府人事也看到高雄中學畢業的陳其邁「雄中幫」成形，教育局長由雄中校長謝文斌出任，還有與媒體較無淵源的新聞局長董建宏，是台灣地理資訊中心董事長兼總經理，也是雄中畢業。

另像水利局長蔡長展同樣是陳其邁的雄中學弟，至於民政局長閻青智、運發局長侯尊堯則曾在高縣府時期服務。

(中時新聞網)