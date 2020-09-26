六和高中地科老師陳秋雯教案勇奪全國創新教學獎。(呂筱蟬攝)

41歲陳秋雯原擔任研究員，12年前轉換跑道成為地球科學教師，她在私立六和高中服務，以遊戲式教學，設計教案「通天曉地—易、卡、通」，引導學生在推理中學習科普知識，該教案參加今年度教育部創新教學獎更勇奪金質獎殊榮。

陳秋雯畢業於中央大學應用地質研究所，她說，無奈因為身體健康因素，無法長時間在高山上做偵測，只好從研究員離職另覓其他工作。

為了延續探究自己熱愛的領域，她轉換跑道成為地球科學老師。她說，一般人在日常生活中不太會用到天文等科普知識，為了讓學習的門檻降低，才促使她研發教案，「通天曉地—易、卡、通」以「卡簡單」遊戲誘發學生玩心，讓學生可從日常生活認識地球科學，特色則是整合卡牌、簡報與學習單三種教學模式，讓課程變得生動有趣。

陳秋雯說，這套教案歷經7年時間滾動式修正，學校也鼓勵老師成立社群，積極推動發展創新教學課程。六和高中校長林繼生則說，校內老師每人參加至少一個校內外社群，彼此切磋增能研發新教材，產出適合學生的教材。

(中時 )