2020桃園地景藝術節開幕一周以來，雖吸引不少遊客，但屢傳民眾受傷，開展累計受傷案件達17件，展區安全讓人質疑。文化局解釋，受傷案件多是小朋友遊玩奔跑跌傷，與作品有關被竹子割傷僅2件，已請導覽人員呼籲民眾參觀時注意自身安全，避免類似情況再發生。

市議員黃敬平指出，桃園地景藝術節今年在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦，並以藝術家創作的竹子作品為特色，但接獲許多遊客反映，開幕以來已發生多起受傷案件，最多時一天甚至有5件受傷案，有人是滑倒跌傷，也有人手部被竹子劃傷流血，公有設施進出人次眾多，尤其學校團體也會到展場參觀，對安全性的問題應該更謹慎為之。

文化局文創影視科長陳瑋鴻指出，大多數的受傷案件發生在碉堡公園，因為現場有共融式遊具，小朋友在此奔跑遊玩發生擦傷或撞傷，而地景藝術節都是戶外展場，有步道也有社區既有的設施，近幾天有下雨導致路面溼滑發生零星滑倒狀況，還有一起則是小朋友攀爬花圃導致磁磚掉落砸傷腳趾。

他解釋，民眾受傷案件中，只有2件是與作品有關，發生在雙連坡的漣漪迷宮，因為此為大型作品，有小朋友入內參觀時，也是奔跑導致擦撞進而被一旁的竹子劃傷，展區周圍都設有緊急救護站，都有立即處置沒有大礙。

(中時 )