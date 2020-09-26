美國股市本周宛如雲霄飛車，疫情惡化、經濟復甦疲弱，總統大選的不確定性都是投資人看空主因，下周影響盤勢焦點當屬29日川普(Donald Trump)、拜登(Joe Biden)首場總統大選電視辯論。分析師指出，若川普佔上風，國防、石油、菸草等類股受惠；拜登取得領先，科技、綠能、全球貿易類股也會取得優勢。

首場電視辯論將於克里夫蘭揭幕，全場預估90分鐘。雙方另2場辯論則分別是10月15日在納許維爾、10月22日在邁阿密舉行。國際賭盤目前拜登贏1賠1.67至1.83，相當於機率54.6至59.9%；川普贏賠率1賠1.9至2.29，相當於機率43.7至52.6%，拜登領先優勢已不如上半年顯著，使得雙方在辯論表現更為關鍵。

Cresset財富顧問公司投資長艾布林(Jack Ablin)說：「在這種關頭，這場辯論會變成個股和產業考驗。比方我認為對蘋果而言，若是拜登入主白宮，他們日子會比川普執政時好過很多。」

目標客群為法人投資的市場研究公司Cornerstone Marco指出，若拜登贏得總統大選，隔天標普500指數會上漲1%，川普連任則會下跌4%。他們認為市場已經大致消化拜登勝選的可能性並反映到股價上，而川普連任是意外的，而且他肯定會讓全球貿易緊張局面惡化，帶給市場許多風險。

分析家指出，首場辯論不一定會對大選產生決定性影響，因此可能不會立刻影響金融市場，但有研究顯示，2016年9月26日川普與希拉蕊(Hillary Clinton)辯論，曾導致墨西哥披索升值2%，公債、原油、黃金市場劇烈震盪。

儘管共和黨被認為對資本家和金融市場較友善，但川普對中國大陸、歐洲、加拿大發動貿易戰，去全球化的傾向可能衝擊以科技業為主要動力的股市；民主黨立場較左派，不過他們對於綠能、數位科技、健康保險等議題較重視而且友善。

路透根據環球經濟政策變數指數，整理出川普、拜登辯論聲勢佔上風的各6大潛在獲益個股，分別是：

拜登上風

Tyler Technologies(政府科技類股)、HMS(健康照護類股)、Molina Healthcare(醫療保險類股)、Brookfield Renewable Partners(乾淨能源類股)、AECOM(基礎建設類股)、Kansas City Southern(全球貿易)

川普上風

Occidental Petroleum(西方石油，能源類股)、Enterprise Products Partners(能源類股)、Raytheon(雷神，國防類股)、Lockheed Martin(洛克希德馬丁，國防類股)、Turning Point Brands(菸草類股)、Enova International(線上金融類股)

(中時新聞網)