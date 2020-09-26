對華人社會來說，下周即將到來的中秋假期，是重要的節慶之一，大家除了會返鄉過節，也會趁這個節日互相送禮。但最近上海有一間企業公司，發稿員工的中秋禮品，竟然是整盒「保險套新品」，還希望員工能在秋節假期好好「試用」，並在返回工作崗位後，上交體驗報告，引發網友討論。

最近有一段「上海某企業中秋節給員工發保險套」的影片，在大陸微博等媒體平台瘋傳，有該公司員工出面爆料，只公司發的中秋節禮品，除了給月餅，還給了2盒保險套，並且要求員工在秋節假期後，上交使用體驗心得。公司內部的通知還寫上，如果體力支持可以在假期間盡情發揮，假期後，業務部門會和大家收集使用體驗。

而這名爆料的員工坦言，公司中秋節的福利是送保險套，「你讓我一單身狗怎麼辦啊？」不過公司方面則表示，保險套是公司內部新品試用，但會尊重員工的是使用意願，不會強迫員工。

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(中時新聞網)