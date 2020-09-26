警方自9月21日起實施全國同步大掃黑行動，共逮捕168人到案。(林郁平攝)

全國防疫大作戰期間，警政署除全力配合政府各部門防疫政策外，對治安維護也絲毫沒有鬆懈，分析後疫情時期幫派犯罪案件發現，侵害公共工程、土方建築、網路簽賭衍生暴力討債案件有上升趨勢，秉持「治安不打烊、掃黑無假期」理念，並採取「制亂於初動」作法，自21日起至25日止，實施「全國同步掃黑行動專案」，針對幫派涉及網路賭博、侵害公共工程、地下錢莊與隱身特定政黨暴力犯罪行為，強化聚焦打擊。

本次專案動員全國警力6750人，共檢肅28名治平目標、同時逮捕手下成員140人，合計到案168人，查扣不法金流40萬8000元；另地下錢莊查扣犯罪所得金額78萬9800元，經查放貸金額達1億282萬7350元。

檢警執行到案的犯罪幫派組合，包括竹聯幫太極堂、捍衛隊、豹堂、天道盟太陽會及四海幫，及統促黨某黨部主委等。其中，高雄市警方破獲28歲林姓男子，涉嫌經營百家樂撲克、賽車賭博網站，招攬不特定人對賭輸贏，趁被害人債台高築無力償還之際，指揮手下成員限制被害人行動並予凌虐、毆打等不法手段催討債務，警方將林嫌及6名成員逮捕到案。

竹聯幫太極堂邱姓副堂主與邱姓太戰會會長，近年覬覦桃園地區重大公共工程建設龐大利益，遂以幫派分子自恃，用車輛圍堵妨礙工程車正常作業等不法手段，致使施工作業停擺而須屈服繳交保護費，邱姓主嫌及15名成員遭桃園警方以涉犯強制、恐嚇取財檢肅到案。

24歲高姓男子，涉嫌於嘉義經營地下錢莊，吸收青少年加入，針對無力償還高額利息者，指揮成員強押拘禁並錄影簽立本票，甚至以臉書貼文開價懸賞被害人行蹤。警方將高嫌及9名共犯以涉犯強制、傷害、妨害自由、恐嚇取財檢肅到案。

擔任統促黨某黨部主委的65歲溫姓男子，涉嫌受託處理債務，指揮成員至被害人住所潑漆、投擲石塊，強逼被害人過戶房產，新北市警方將溫嫌及3名成員以涉犯毀損、強制、恐嚇等罪名檢肅到案。

(中時 )