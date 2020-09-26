基商師生攜手取得無人機專業操作證，大增學生競爭力。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

基商師生攜手取得無人機專業操作證，大增學生競爭力。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

基商師生攜手取得無人機專業操作證，大增學生競爭力。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

國立基隆商工航空電子科，在本周師生同時通過無人機專業級操作證，基隆商工指出，民航法遙控無人機管理規則於今年 3月31 日上路，在此之前基商航電科師生即已朝訓練取證的方向做準備，礙於法規規範年滿 18 歲才能報名高級專業操作證，所以師生約定等畢業後一起報名高級專業證的考試。

通過考試的應屆畢業生黃允賢表示，在高中這三年，經過老師的指導， 從基礎的無人機操作控制開始，到慢慢有足夠的操控能力，甚至跟著老師支援各 種活動拍攝，讓自己更想有更不同的拍攝經驗;雖然在練習操作證時，發現專業 操作證的考試項目並不容易，於是更利用暑假到大學開學的期間，借用學校的無人機，每天找地方練習，終於取得第一張專業操作證(專業級 G1)，未來也將再報考增加專業級的不同科目。

航電科老師蔡宗和表示，由於新法規的實施，造成了有許多空域的飛行 限制，而透過考證的機制，除了驗證操作者的基本能力外，也能保障更多人的安全，在坊間的輔導考證平均一個人要價 1到2 萬元，但學校設科的目標之一，即是 期望能為國家培養無人機操作之人才。透過學生的回饋，未來在課程部分也會加 入操作證的術科測驗科目，讓學生們在畢業前，擁有足夠的飛控能力，更鼓勵學生們積極準備考證的練習。

基隆商工指出，基商是目前國立高職中唯一設有航空電子科的學校，課程即以無人機為核心，再往外發展至無人載具為特色，透過無人機操作證的認證，也讓學子們更具備專業，以迎接更多不同挑戰。

(中時 )