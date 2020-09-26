奇美醫院26日上午在台南永康區舉辦「模擬酒駕體驗」，讓民眾了解酒駕的危險性。（奇美醫提供／李宜杰台南傳真）

近年來酒駕案件頻傳，據國民健康署2017年國民健康訪問調查，2017年18歲以上成人過去一年的飲酒率為43％，曾經醉酒盛行率為14.3％，奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠指出，其實成癮是一種慢性大腦疾病，是可以治療的，奇美醫學中心近來提供「缺醣型運鐵蛋白（CDT）檢驗」，提供客觀數據確認病人是否有慢性飲酒過量，同時亦可當成戒癮治療的指標。

張志誠表示，如果民眾或身邊親友想減少飲酒，卻停不下來，有可能是大腦被酒精給綁架了，此時單靠個人意志力來戒酒是不夠的，「需知成癮」是一種慢性的大腦疾病，是可以治療的，建議民眾可至各醫療院所成癮防治科、精神科或身心科尋求協助，進行詳盡評估與完整治療。

張志誠說，目前醫療上除針對酒精戒斷症狀、合併的精神疾病如憂鬱症、失眠有藥物治療外，自去年開始，台灣也引進在國外行之有年的酒精抗癮藥物（那曲酮、阿坎酸），提升病人戒酒成功的機會。

張志誠還說，除上述抗癮藥物外，奇美醫學中心亦提供缺醣型運鐵蛋白（CDT）檢驗，提供客觀數據來確認病人是否有慢性飲酒過量，同時亦可當成戒癮治療的指標，為台灣少數能進行此檢驗的醫院之一。

酒癮形成的原因複雜，除正確認識酒精外，了解飲酒背後成因，及飲酒的高風險情境，有助於避免病人再次復發。張志誠解釋，目前衛福部建議男性每天飲酒量不超過2個酒精單位（大約2罐330c.c.的啤酒），女性或年長者每日飲酒量不超過1個酒精單位（大約1罐330c.c.的啤酒）。

目前奇美醫學中心成癮防治科提供酒癮戒治各項藥物、相關團體及個別心理治療、家族治療，有興趣者可電洽奇美醫學中心減酒治療諮詢專線：（06）2228116分機58196、58219、或58227。

(中時 )