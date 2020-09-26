批踢踢網友發文、留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。有網友直言，後悔自己當年去考預官預士，因為兩岸一旦打起來，按法規自己就是被徵召的那群人。國防部後備指揮部政戰主任武立文也表示，除役年齡與徵召相關規定以《兵役法》為準。

網友在PTT論壇發表文章《你各位後悔當年考預官預士嗎》，寫道：「照目前的法規，義務役士兵36歲除役。你各位跑去考預官預士的，要到50歲才除役，如果這次兩岸打起來，就是被徵召的那群人。」發文者不僅詢問其他人是否後悔了？更大爆粗口，坦言自己後悔了。

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「錢只多一點點」、「幸好我沒有考哈哈哈」、「官多兵少，會向上徵到預官的。兵的除役年齡改一下，逃不掉的」、「祝你成為英雄！」「會怕了齁」、「豬狗官員引發的戰爭，唉唉」、「要當兵就要考慮到這個風險」、「當初叫囂最大聲不就辣台派」、「除役也跑不掉啦，想太多」。

針對徵召問題，根據《ETtoday新聞雲》報導，武立文表示，除役年齡與徵召相關規定以《兵役法》為準、除役人數由內政部役政署統計為準，目前並沒有任何問題也無修法計畫。不僅如此，後備指揮部今年2月曾發給後備軍人《動員召集報到訊息通知書》，內容載明當國家發生戰爭，國防部將透過電視、報紙、廣播之媒介發布動員令，請作好共同防衛家園的準備。

此外，根據《妨害兵役治罪條例》規定，「意圖避免動員召集或臨時召集」者將處五年以下有期徒刑，其中就包括了「捏造免役、除役、轉役、緩召、逐次召集或儘後召集原因者」、「毀傷身體者」、「緩召、逐次召集或儘後召集原因消滅後，無故逾三十日未自動申報者」、「拒絕接受召集令者」、「應受召集，無故逾入營期限二日者」、「使人頂替本人應召者」。

(中時新聞網)