三星Galaxy S20 FE 5G將自9月28日起於全台指定通路開放預購，10月7日於全台指定通路正式上市，五大電信業中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星者也紛紛公佈資費，在資費、購機價以及VIP優惠上各出奇招，尬場搶攻5G輕旗艦商機。

中華電「精采5G購機」優惠方案搭配三星Galaxy S20 FE 5G，月繳1399元(含)以上，綁約36個月，Galaxy S20 FE 5G購機價格7490元，且新機享振興方案限時加碼折價1000元，加上行動VIP客戶再享最高折5000元，此次攜手三星獨家銷售「狂野紅」，再加上「療癒藍」、「率真綠」及「浪漫紫」等多款繽紛顏色，提供多元選擇。

台灣大將自9月28日~10月5日開放預購三星Galaxy S20 FE，台灣大相較其他業者，有長達48個月的租約，搭配1399元資費，購機價只要3990元，月租1899元起，更是可以享0元購機。

遠傳表示，全台實體與網路門市9月28日起至10月5日同步開放預購三星Galaxy S20 FE 5G，搭配「遠傳心5G」方案就送三大5G創新服務，月付1399元資費，購機價7990元帶回家，白金會員續約再折3000元。

亞太電將於9月28日中午12:00起於亞太電全台實體、數位門市同步開放，即日起新申辦、攜碼和續約用戶，月付999元起，綁約30期，享不限速4G上網吃到飽、網外/市話送400分鐘，專案價最高現折19,000元，限時購機購機價4990元，若搭配799元月租，購機價則為8990元。

至於台灣之星，則打出挑戰市場最高CP值，9月28日中午12：00起，至台灣之星全台實體及網路門市預購Galaxy S20 FE 5G即享期間限定優惠，包括「挑戰地表最強換購計畫」，最高現折12,000元，搭配999元以上資費，新機最低直接0元購機，再者，新申辦/攜碼/續約用戶，月租399元起，即可入主市場最高CP值的5G方案；月租799元，享終身4G不限速吃到飽，最後，搭配月租999元以上5G資費方案，還可再享萬元好禮。舉例來說，預購期間加入台灣之星「挑戰地表最強換購計畫」，將目前正在使用的三星Galaxy Note10+(512GB)舊換新，最高可現折12,000元，並換購三星Galaxy S20 FE 5G，搭配月租999元方案，綁約30個月，三星Galaxy S20 FE 5G就可以享0入手。

Galaxy S20 FE 5G為三星根據星粉回饋打造而成，網羅全球星粉對於Galaxy旗艦級手機的期待，配備Galaxy S20系列最受歡迎的各項功能，包含符合人體工學、時尚纖薄的高顏值外型，搭載6.5吋FHD+ O極限全螢幕，更配有120Hz畫面更新率、Snapdragon處理器，帶來流暢快速的使用體驗。前置鏡頭擁有3,200萬超高畫素，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能，滿足社群世代喜愛分享生活的需求。

(時報資訊)