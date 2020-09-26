新竹一名林姓男子日前在某陸橋上吊輕生，原因疑似取得清大化工博士學位後，一年來求職路不順，最後選擇在赴台積電面試的前兩周，走上絕路。這起悲劇在PTT上引發網友熱烈討論，不少人覺得可惜外，也讓人忍不住探討「高學歷博士生」就職問題，但不少鄉民都認為「土博士就是一直吃土。」

這起悲劇發生於日前的清晨，有民眾於一處陸橋下方，發現有人亡故，趕緊報案處理，並通知其家屬。警方調閱周圍監視器發現，當天清晨他獨自騎車外出，隨後人車停留在陸橋。而林男的親屬接到通知後悲痛表示，30多歲的林男去年剛拿到清大化工博士學位，但他的求職路相當不順遂，他壓力大到至精神科門診報到，而據了解，兩周後他也將赴台積電面試，本應是期待的事，不解他為何會尋短。

這起「博士悲歌」也在網路發酵，PTT鄉民表示「台灣一直都是歐美洋博士的天下，土博士只能一直吃土」，更認為，「現在各大學的教職潛規則就是洋博士， 或許政府應該開始思考若不想要真正培養土博士， 是不是應該考慮全部送出國而不是既浪費國家資源說博士無用」。

博士畢業後的出路，引發網友熱議討論。（圖／翻攝自PTT）

鄉民紛紛贊同回應「連台大自己養出來的土博 台大自己都不用了」、「白痴才在台灣讀博士」、「30幾歲了無工作經驗，最好很好找工作啦」、「所以不要唸博士」。也有部分網友認為，都念到博士了，重點是在肯不肯屈就的問題，不堅持頂尖公司主管高薪缺的話，應該不至於難找工作。

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(中時新聞網)