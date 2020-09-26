藝術導入觀光，基隆推超狂限定「潮旅行」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

藝術導入觀光，基隆推超狂限定「潮旅行」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

藝術導入觀光，基隆推超狂限定「潮旅行」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

一年一度2020基隆潮藝術活動盛大展開，基隆市府今年特別攜手雄獅推出「2020基隆潮藝術 海的一日」限定版遊程，帶著遊客暢遊基隆知名景點來一段藝術的巡禮，感受大自然之美的同時，享受最靠海的「潮藝術」，邀請大家走進藝術地景體驗一場與眾不同的藝術觀光之旅。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，潮藝術是基隆年度盛事中最大的一場藝術饗宴，今年更首度與旅行社合作，將藝術導入觀光，推出基隆限定「潮旅行」，內容主打2020潮藝術巡禮，結合北海岸周邊美景如潮境公園、阿根納造船廠、南雅奇岩、深澳岬角等，內容豐富多元非常適合闔家大小一起來遊玩。

曾姿雯指出，「2020基隆潮藝術 海的一日」限定遊程，從台北車站出發，第一站先到有台版萬里長城之稱的東北角「鼻頭角步道」，隨後到台灣36個秘境景點之一的「南雅奇岩」欣賞世界級海岸地質奇景，接著前往鬼斧神工的「深澳岬角(象鼻岩、蕈狀岩)」、以及擁有無敵海景的「潮境公園」，最後抵達有台版威尼斯之稱的正濱漁港色彩屋，欣賞本次遊程的重頭戲「2020基隆潮藝術」，感受被藝術環繞的視覺享受。

曾姿雯指出，近年來市府在正濱漁港周邊透過色彩計畫、潮藝術活動改變了傳統漁村的樣貌，活絡了周邊的商機，特色民宿、咖啡、下午茶及異國料理店家紛紛駐足，藝術與觀光的結合轉變了旅遊型態，旅行不僅是看風景吃美食，更可藉由藝術融進景點且深入當地的文化背景，多元且豐富，歡迎大家來基隆欣賞潮藝術，體驗基隆限定潮旅行。

(中時 )