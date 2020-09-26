後龍鎮持續6年，利用秋高氣爽時分舉辦健走活動，今年健走路線設計以媽靈宮為中心，涵括了海角樂園、過港隧道、山邊媽祖及好望角等知名景點，路程適合老少，快走慢行皆適宜，健走結束後還在媽靈宮前舉行晚會及摸彩，欲參加者請利用網路及紙本2種方式報名，共有3千個名額，預估報名將會出現秒殺。

後龍鎮的健走活動已進入第6個年頭，原本第一屆是慢跑，結果有許多民眾反映跑步無法仔細質賞沿途風景，浪費如此美麗景緻，鎮長朱秋隆從善如流下，就改為健走活動，讓老少朋友都可參加，並可盡興地沿途觀賞、拍照。

後龍鎮長朱秋隆（左）介紹健走路線。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆歡迎大家踴躍報名健走活動

先前幾屆的健走活動安排路線都有不同，包括有高鐵站周邊、外埔濱海…等等。今年活動時間訂在1月17日下午1點開始，路線特別安排以赤土崎的媽靈宮為出發及終點，中間行經苗32線接產業道路小徑往山邊媽祖方向下坡，在山邊媽祖廟旁海線鐵路平交道前，轉進過港隧道的3段隧道，在2號隧道接1號隧道前，由小徑右上爬坡登上好望角，此時可以欣賞絕美夕陽，再回到媽靈宮享受鎮公所準備的美食及參加摸彩。

後龍鎮長朱秋隆親自示範限量版T裇。（謝明俊攝）

今年健走路線特別規畫上山下海。（謝明俊攝）

參加活動資格是採網路及紙本報名等2種，為鼓勵民眾實地參與，完成報名並在活動當天到報到的民眾，可獲得鎮公所贈送精美限量T裇一件，民眾須走到一半才可領取摸彩券。

主辦單位並貼心規畫活動接駁車，活動當天下午1點至4點，及晚上7：30至9點30分，每50分鐘一班，分別從媽靈宮往返後龍火車站及後龍高鐵站，方便參加民眾搭乘。

(中時 )