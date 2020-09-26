太空人隊今（26）日原本只要擊敗遊騎兵隊就可晉級美國聯盟季後賽，但第9局、10局下領先1分時後援投手都凸槌，最後以4比5落敗，但後同一個分區的天使隊以5比9輸給道奇隊，太空人確定取得美聯西區第2名晉級，連續4年打季後賽。

太空人戰績29勝29敗、勝率5成，是晉級的8隊中最差，但同區的天使、遊騎兵更差，太空人才能以分區第2名晉級，而且排在第6種子。天使隊連續6年與季後賽無緣，遊騎兵則是連續4年。

隨著太空人獲得美聯最後1張門票，晉級的8隊確定為：第1種子光芒隊（美東第1）、第2種子運動家隊（美西第1）、第3種子雙城隊（美中第1）、第4種子印地安人隊（美中第2）、第5種子洋基隊（美東第2）第6種子太空人隊（美西第2）、第7種子白襪隊（美中第3、外卡第1）、第8種子藍鳥隊（美東第3、外卡第2）。

不過例行賽要到後天才結束，前3種子的順序，以及美東的洋基、藍鳥，美中的印地安人、白襪，排名還有可能互換，進一步影響種子的位置。

(中時 )