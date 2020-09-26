宏遠證券(6015)為環境永續、愛護生態，推廣回饋社會的精神，今(9月26日)舉辦三芝淺水灣淨灘公益活動，宣導環境保護意識，號召宏遠證券超過兩百位全體同仁及家屬，身體力行為守護環境盡一份心力，以增進員工相互交流，走出戶外並力行環境維護之貢獻，提升員工對公司的認同度和向心力，致力打造友善之幸福企業。

宏遠證表示，長期以來致力落實企業社會公益不遺餘力，更重視全體同仁為公司最大的資產，此次舉辦淺水灣淨灘公益活動，不僅讓同仁穿著公司贈送的背心，展現公司同仁的團隊精神，走出戶外、親近大自然，保持健康身心用行動回饋社會，一同捲起袖子、拿起夾子、淨灘行動守護海洋環境之公益活動，提升公司形象，約兩個小時清出共近40袋垃圾量，希望透過積極參與各項公益活動喚起重視自然環境維護。

宏遠證券總經理林禎民表示，本公司近年致力發展數位無紙化的核心技術並響應政府節能減碳的政策，持續落實辦公室行政流程E化、交易帳單電子化、電子下單等全面無紙化環境，並積極投入發展數位平台經營，推出《宏遠證券-線上開戶APP》、自行開發證券期貨之下單軟體《宏遠證券-宏利旺APP》，同時更進一步整合AI智能系統、以及利用大數據分析的智能策略選股平台《宏遠輿情大師 APP》、以及綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁等，以致力提供客戶專業優良全方位的金融服務，有助於挹注整體經紀業務發展。

(旺報 )