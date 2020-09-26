美國總統川普日前因表態敗選仍不願意和平移交政權，稱「要看看發生什麼事」，引起各界猛烈抨擊，甚至同黨的共和黨員們紛紛急忙澄清甚至切割川普的說法。面對連同黨人士忙救火，迫使川普改口稱若敗選願意和平轉移政權，但他向死忠選民喊話「我們不想被欺騙，我們也不是笨蛋」，強調只有民主黨靠著郵寄選票舞弊才會選輸。

據《每日郵報》報導，「不願和平移交政權」一說後，川普於25日在維吉尼亞州一場造勢大會上向支持者喊話，「我們唯一會敗選的可能就是存在有人惡搞，必須要小心那可能是大規模的」。

川普強調，「我們希望一個和平的政權轉移，但是我們不希望被騙，當我們就會傻呼呼地說『好，那就來移交政權吧』，我們會確實準備轉移政權，但我們也知道，我們很清楚那裏有成千上萬選票通過不同方式作弊，我們才不會就此認了」。

川普自競選以來，一再強調郵寄投票恐有舞弊嫌疑。多項民意調查顯示，打算採取郵寄投票的民主黨支持者比共和黨支持者多，而川普的競選陣營已在好幾州提起訴訟，意欲限制郵寄投票，並預測大選結果可能需要訴諸最高法院。

不過法院已於本月裁定，被視為選舉關鍵州的密西根州、賓州、威斯康辛州和北卡羅來納州可把11月3日之後寄達的選票計入得票，前提是選票在投票日之前寄出。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）在向參議院國土安全委員會作證時表示，從過去選舉來看，並未看見全國性大選中有出現郵寄或藉由其他方式大規模舞弊的情況，直接打臉了川普的說法。

(中時新聞網)