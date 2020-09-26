立法委員陳椒華緊追台南學甲爐碴案，26日她邀集環保署、工業局、國產署及慈福里長李新進等人，前往學甲工業區數塊疑似遭填埋爐碴等廢棄物的土地現勘，在表土多點採樣，現場並以手持式重金屬快速分析儀檢測，發現在表面粒料下的土壤重金屬含量偏高，要求相關單位應主動介入嚴查，環保署南區督察大隊副大隊長顏振河回應，南市府已啟動調查，將視後續狀況提供協助。
陳椒華今天上午率隊到遭檢舉的學甲工業區4塊土地現勘，除全程興業旁為國產署土地外，其他土地都已轉賣為私有地，要求應依照廢棄物處理法第9條、土汙法第7條進場開挖，環保署南區督察大隊副大隊長顏振河表示，中央尊重地方執法權，目前南市府環保局已經報請檢方展開調查，現在司法調查中，尚無開挖計畫。
環團人士對現場土壤進行採樣，挖掘表面粒料下的土壤，由台南社大研究員晁瑞光以XRF重金屬快速分析儀檢測，鉻含量都在800ppm以上，若以一般標準250ppm來看，都已經超標。
陳椒華認為中央應該要主動介入，現在相關單位處理方式讓人感覺是「行政瀆職」、「行政怠惰」，並強調環保單位應自行提出期程，確認填埋物及汙染程度等，對於全程興業旁的國有土地遭占用，她也要求國產署應究責，並追討不當利得，對此國產署南部分署台南辦事處主任黃耀光表示，目前將以環保機關調查為主，後續會研擬如何協助。
對於立委會勘，南市府環保局表達尊重，但該檢測方式建議仍應以環保署公告標準方法檢測，盼南檢盡速釐清真相，另環保局已於9月17日陪同地檢署到今日現勘地點進行會勘，關於爐碴（石）加工後產品回填土地或堆置於工業用地等行為是否合法，應視時空背景的法令規定，而日前明祥馨清運的大灣段農地爐渣，毒性也未超過有害廢棄物標準。
(中時 )
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