立委陳椒華今天率隊到學甲工業區多處疑似遭填埋爐渣廢棄物的土地現勘，要求相關單位嚴查。（莊曜聰攝）

立委陳椒華今天率隊到學甲工業區多處疑似遭填埋爐渣廢棄物的土地現勘，要求相關單位嚴查。（莊曜聰攝）

立法委員陳椒華緊追台南學甲爐碴案，26日她邀集環保署、工業局、國產署及慈福里長李新進等人，前往學甲工業區數塊疑似遭填埋爐碴等廢棄物的土地現勘，在表土多點採樣，現場並以手持式重金屬快速分析儀檢測，發現在表面粒料下的土壤重金屬含量偏高，要求相關單位應主動介入嚴查，環保署南區督察大隊副大隊長顏振河回應，南市府已啟動調查，將視後續狀況提供協助。

陳椒華今天上午率隊到遭檢舉的學甲工業區4塊土地現勘，除全程興業旁為國產署土地外，其他土地都已轉賣為私有地，要求應依照廢棄物處理法第9條、土汙法第7條進場開挖，環保署南區督察大隊副大隊長顏振河表示，中央尊重地方執法權，目前南市府環保局已經報請檢方展開調查，現在司法調查中，尚無開挖計畫。

環團人士對現場土壤進行採樣，挖掘表面粒料下的土壤，由台南社大研究員晁瑞光以XRF重金屬快速分析儀檢測，鉻含量都在800ppm以上，若以一般標準250ppm來看，都已經超標。

陳椒華認為中央應該要主動介入，現在相關單位處理方式讓人感覺是「行政瀆職」、「行政怠惰」，並強調環保單位應自行提出期程，確認填埋物及汙染程度等，對於全程興業旁的國有土地遭占用，她也要求國產署應究責，並追討不當利得，對此國產署南部分署台南辦事處主任黃耀光表示，目前將以環保機關調查為主，後續會研擬如何協助。

對於立委會勘，南市府環保局表達尊重，但該檢測方式建議仍應以環保署公告標準方法檢測，盼南檢盡速釐清真相，另環保局已於9月17日陪同地檢署到今日現勘地點進行會勘，關於爐碴（石）加工後產品回填土地或堆置於工業用地等行為是否合法，應視時空背景的法令規定，而日前明祥馨清運的大灣段農地爐渣，毒性也未超過有害廢棄物標準。

(中時 )