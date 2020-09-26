新北市三峽區27歲烏姓女子日前因不明原因，從橫溪路的3層樓透天厝住處墜落，因撞擊力道過大導致頭部重創、四肢變形，死亡多日無人察覺，直到今上午附近民眾路過防火巷，見烏女陳屍巷內才嚇得報警，由於現場並無打鬥等外力介入痕跡，屋內未留有遺書，警方初步研判為意外墜樓，正聯繫烏女父親到案，進一步釐清案情中。

據了解，27歲烏女平時個性樂觀，並無思覺失調症狀等用藥紀錄，與男友同住三峽區橫溪路一棟3層樓透天厝，近日男友因故外出，留烏女獨居在家，不料烏女日前疑因腳滑不慎從高樓墜落，由於該防火巷位置偏僻狹窄，平時鮮少有人經過，烏女死亡1、2日無人察覺，警方今早獲報後已封鎖命案現場，初步推判為意外墜樓。

警方表示，目前死者遺體已先移至板橋殯儀館暫存，正在聯繫死者父親到案說明，進一步釐清事發原因中。

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(中時 )