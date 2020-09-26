包括特斯拉、福特汽車、目標百貨(Target)、連鎖藥局沃爾格林(Walgreen)、飾品和家庭產品零售商嘉得寶(Home Depot)等美國約3500家企業對川普行政團隊提起訴訟，控告其對超過3000億美元中國製產品課徵關稅。

上千家企業在美國國際貿易法庭提出訴訟，控訴美政府透過第三輪和第四輪的加徵關稅，非法拉高中美貿易戰。

數千家企業的法律行動指稱，川普行政單位沒有在規定的12個月內徵收關稅，並且不符合行政程序。川普的貿易戰爭影響到美國進口商從中國進口數十億美元的商品。

其中的一項控訴為指控行政單位不能對中國的進口擴大關稅，此與其原先調查的不公平智慧財產權政策和實務無關。

提起訴訟的公司也包括卡車製造商富豪美國、汽車零件零售商Pep Boys、衣服品牌Ralph Lauren、吉他製造商Gibson、聯想美國、高爾夫設備商Callaway等企業。

在控訴中，嘉得寶指稱在竹地板、電鑽和許多中國製產品面臨關稅的增加。沃爾格林止在季節性產品、宴會、急救和家庭必需品上，必須支付更高額關稅。

川普行政團隊表示，對中國產品課徵關稅是合法的，因為中國偷竊智慧財產，強迫美企為進入中國市場而進行技術移轉。

(時報資訊)