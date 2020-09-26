工業4.0正在如火如荼的發展中，在可預見的未來，所有製造產業終將朝向智慧化發展；為此，記憶體品牌廣穎(4973)在產品、技術支援、還是服務平台均已到位，擁有完整布局，以及靈活的客製化方案，因應客戶對於穩定性、專業度及高效能儲存的高標準需求。

隨著「智慧物聯網」(AIoT)技術不斷演進，並搭配5G高頻寬、高速傳輸、與低延遲特性，加速了「工業4.0」的發展。工業4.0的導入與普及，連帶使運算及儲存設備需求持續增加。廣穎電通以深耕存儲產業多年的經驗，提供強固設計產品、各式技術與SMART分析工具，助攻工業4.0。

對於製造工廠來說，「穩定性」始終是不可或缺的最高指導原則，又可分別衍生出「產品」、「技術」、「軟體」三個層面的不同需求。

針對工業4.0生產模式的演進與穩定性要求，廣穎電通提供強固型的「SSD」與「DRAM」產品，並搭配「斷電保護」、「耐極端溫度」、「軍規抗震」等技術，使機台設備如常運作；還擁「抗硫化」及「塗層保護」，能有效抵抗塵埃、髒污、溼氣、及腐蝕，避免對設備造成傷害，使生產進度受影響。

此外，在如今強調智慧化的製造環境下，如何隨時掌握機台運作狀況，並收集相關數據資訊，有效防範故障，也是企業關注的焦點所在；為此，廣穎提供完整的SMART分析工具，讓客戶可以透過雲端平台隨時檢視、了解製造狀況與設備運作狀態，讓風險降至最低，降低企業營運風險與成本。

(時報資訊)