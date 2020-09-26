《國際產業》日產執行長：未來五年在中國推出更多新車 15:232020/09/26 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日產汽車執行長周六表示，計畫未來五年將在成長中的中國市場推出更多新車款，包括電動車等，協助該日本汽車製造商重回獲利。 日產執行長內田誠(Makoto Uchida)於北京汽車展之際在日本透過視訊進行新聞記者會。 在內田的發言之際，日產正陷於苦境，投資人憂心於日產未來。日產曾提出警告，疫情衝擊公司扭轉頹勢的努力，公司今年將出現創紀錄的45億美元虧損。 (時報資訊) #日產 #執行長 #內田 #之際 #五年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》SEMI：喜憂參半 明年半導體產業成長仍可期 11:592020/09/26 財經 《通信網路》智邦400G商機不甩疫情 最快年底量產 10:342020/09/26 財經 房市熱、餐飲冷 建商逢低收購天母名店地產 04:102020/09/26 財經要聞 台中新飯店－萬豪國際旗下潮品牌 大中華區首家Moxy在台中！ 04:102020/09/26 產業特刊 生技製藥產業峰會 10／30登場 04:102020/09/26 企業經營 台日產業連線 智慧應用商機不斷電 04:102020/09/26 企業經營 旺旺集團獲頒食品健康七星獎 04:102020/09/26 全球財經 遭停業養豬場傳復養 居民抗議 04:102020/09/26 地方新聞 旺旺6連霸 獲陸食品七星獎 04:102020/09/26 財經焦點 15檔低價股爆量 多方指標 04:102020/09/26 財經要聞 財經熱門新聞 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 地獄9月蘋果帶頭摔 美科技股5巨頭市值已蒸發24兆 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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