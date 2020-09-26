日產汽車執行長周六表示，計畫未來五年將在成長中的中國市場推出更多新車款，包括電動車等，協助該日本汽車製造商重回獲利。

日產執行長內田誠(Makoto Uchida)於北京汽車展之際在日本透過視訊進行新聞記者會。

在內田的發言之際，日產正陷於苦境，投資人憂心於日產未來。日產曾提出警告，疫情衝擊公司扭轉頹勢的努力，公司今年將出現創紀錄的45億美元虧損。

(時報資訊)