「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，家人和星友昨上午則低調為小鬼舉辦告別式，送小鬼走完最後一程，而黃鴻升生前多次和金鐘獎擦身而過，成了小鬼心中的遺憾，不過小鬼的妹婿昨則在IG上傳金鐘獎盃照，透露由黃爸爸在昨天的火化儀式時，親自燒給小鬼，圓了兒子生前心願。

小鬼人生遺憾未鍍金 重溫54金鐘帥氣身影

「小鬼」黃鴻升生前多次和金鐘擦身。（圖／本報系資料照片）

黃鴻升生前多次和金鐘獎擦身，《綜藝玩很大》今年也無緣敲鐘，成了小鬼心中的遺憾，小鬼的妹婿昨則在IG限時動態PO金鐘獎盃照，透露「爸爸今天先頒獎給葛格（哥哥）了」，原來是殯葬業者貼心準備紙紮版的金鐘獎座，而黃爸爸則在昨天的火化儀式時已燒給小鬼，獎盃上面還寫著「金鐘獎最佳綜藝主持人 黃鴻升」。

小鬼親妹昨則在IG限時動態寫下：「承接你的任務小包包，照顧爸爸的任務就交給我了，一切圓滿了。」今天還戴著小鬼的戒指，以此來緬懷哥哥，同時，小鬼妹妹稍早也曬出哥哥國小五年級的生活照，忍不住驚呼：「不是啊 你國小五年級長這樣 是還有要給別人活的意思嗎 #難怪每個人都愛你」。

小鬼妹妹曝光哥哥國小五年級的生活照。（圖／取材自teen520 Instagram）

小鬼從小就擁一張帥臉，小鬼女友峮峮逗趣回：「還一直唸說04長那什麼高中生臉，也不看看自己。」鬼鬼也現身說：「最佳校草代表」，陳漢典也大讚：「帥的（得）太誇張」，也有網友說小鬼和坤達有兄弟臉「以為是坤達」、「吃防腐劑長大的」、「完全是小時候會暗戀的那種男孩」、「從小帥到大」。

(中時新聞網)