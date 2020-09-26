紅包袋裝有兩千元現金禮金，討個喜氣。（王志偉攝）

秀林鄉在各部落與活動中心15個點設置消費禮金發放處，因現金發放，各點都有警方義警民力協助秩序。（王志偉攝）

因應新冠肺炎疫情，花蓮縣秀林鄉公所經鄉代表會通過，發給每一位鄉民2000千元振興消費禮金，振興現金金額為全台最高。今在鄉內15個點發放，整體發放作業順暢，鄉民領取踴躍，不過代領程序需備有雙方身分證件影本，不少鄉民前往鄉公所尋求文書協助，耗了一些時間，鄉長王玫瑰說，因發給現金，程序必須嚴謹，但今天未領取，到今年底都可到鄉公所領取。

秀林鄉位在花蓮北部，是縣內土地面積最大的鄉鎮，人口至今年7月底統計約1.4萬人，鄉民以太魯閣族人居多。本月初，花蓮秀林經鄉代會召開臨時會審議鄉公所提案，通過發給每位鄉民2000元振興消費禮金，總經費約3200萬元，只要是今年6月30日前設籍秀林鄉的鄉民均可領到。

振興消費禮金於今天起在秀林鄉內部落與活多中新等15個點設領取點，上午9點開始受理發放，鄉民需攜帶印章、身分證或戶籍謄本等證明文件領取，代領人限直系血親，委託人必須有雙方正反面身分證影本、印章，因發放點未設置影機，不少鄉民紛紛前往鄉公所尋求協助，讓鄉公所內行政人員相當忙碌。

「哇、現金耶！」鄉公所特別將2000元裝在紅包，不少鄉民領取後相當興奮，直呼「好幸福」，王姓鄉民說，尤其振興現金金額是全國最高，應該會讓其他鄉鎮市的民眾超級羨慕，也謝謝鄉公所及鄉代會美意。

抱著嬰兒前來領取的陳姓年輕媽媽說，小孩出生4個月，會好好使用這筆費用，計畫用來買小孩的日常用品；也有一家5口共領了10000元現金，多了一個小確幸。

秀林鄉長王玫瑰說，年初迄今受疫情關係，以勞工、農民居多的鄉民，生計受到影響，公所部分活動也因停辦多出經費，經結算後，在不影響鄉庫財政狀況下，改以振興消費禮金發給鄉民，發放現金，使用上較方便，但也因發給現金，程序上更需要嚴謹。

王玫瑰說，如鄉民未能如於今天領取，下週一起，可各別在上班時間至公所領取；需攜帶印章、身分證或戶籍謄本等證明文件領取，代領人限直系血親，到年底12月31日止，逾期不受理，也希望把握自己權利。

(中時 )