路透報導，特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford Motor）、Target百貨等約3,500美國企業，過去兩周先後控告美國政府，對超過3,000億美元的中國產品加徵關稅。

其他企業還包括連鎖藥房Walgreens、家得寶（Home Depot）、汽車零件製造商德納公司（Dana Corp）、服裝公司Ralph Lauren、聯想（Lenovo）在美國的分公司、Dole包裝食品公司等。

有關訴訟在美國國際貿易法院提出，點名美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）及美國海關及邊境保衛局，質疑他們非法升級與華貿易戰，向中國產品實施第三輪和第四輪關稅。美國貿易代表辦公室未回應傳媒查詢。

有企業認為，華府無上限的貿易戰，影響數以十億計從中國進口到美國的貨品。

據了解，有關訴訟分為兩部分，分別清單3對2,000億美元商品徵收25％關稅，清單4A對1,200億美元商品加徵7.5％關稅。其中一項訴訟認為，華府不能牽連與不公平的智財權政策做法沒有關係的產品。

(工商 )