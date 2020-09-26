二水國小學童們分組進行廉潔標語拚圖活動。（台鐵提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵局台中運務段政風室，結合臺中與嘉義工務段、及工務養護總隊等單位政風人員，26日進入二水國小進行「深耕札根-廉政知識家」校園宣導。（台鐵提供／謝瓊雲彰化傳真）

去年我國在清廉印象指數在國際排名全球第28名，再創佳績。台鐵局台中運務段政風室，結合臺中與嘉義工務段、及工務養護總隊等單位政風人員，26日進入二水國小進行「深耕札根-廉政知識家」校園宣導。

彰化縣二水國小全校有254名學生，校園距離二水火車站僅短短500多公尺距離，火車對於這群偏鄉學童們並不陌生，在校長巫俊延陪同下，共有四至、六年級師生參與活動。

政風人員演出行動劇宣導平交道安全，並由二水站長李乾亨在旁講解說明，提醒小朋友們務必遵守「停、看、聽」原則才能通過平交道，接著小朋友們分組拼圖，並欣賞「看見怪怪的請舉手」動畫短片，認識「心中有廉，幸福綿延」、「大手牽小手，廉政向前走」等廉潔觀念。

台中運務段政風室主任黃朝源表示，我國2019年清廉印象指數的國際排名再創佳績，排名全球第28名。偏鄉國小廉政宣導、深耕札根，就是反貪教育的「超前部署」，期許學子們未來不論任公職、或至民間企業謀職，都能維持廉潔誠信的品格。巫俊延則感謝廉政署關懷偏遠地區學子，透過宣導讓廉潔誠信的觀念根植孩子心中，達到深化品格教育的宣導初衷。

(中時 )