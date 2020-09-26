針對中共軍機一再擾台，行政院長蘇貞昌今出席國際青商年會時受訪時強調，在蔡總統領導下，維護國家安全，堅守主權，寸土不讓，請國人放心。至於APEC年會，中國外交部直說，台灣再怎麼努力，都是徒勞，蘇也直說，台灣是主權獨立國家，蔡總統會持續爭取空間，讓台灣被世界看見。

媒體問及，共機近期不斷擾台，還派情報船情蒐，對方大秀肌肉。蘇貞昌回應，國人同胞都知道，在蔡總統領導下，我們維護國家安全，堅守主權，寸土不讓，國軍對於臺灣周邊的情勢都有密切掌握，請國人放心。

至於APEC外傳我方將爭取由蔡英文總統視訊參與領袖峰會，中國外交部怒斥「不要幻想，搞突破只會徒勞白費」。蘇貞昌則表示，台灣是主權獨立的國家，也是世界大家庭重要的一員，APEC是行之有年的國際組織，每年都會依照程序進行。蔡總統領導國家，為國家爭取空間，讓台灣能夠被世界看見，會做各方面的努力，也可對世界作貢獻，希望國人同胞也給蔡總統多多支持。

另傳出30多家業者住帝寶，而企業領紓困，蘇貞昌表示，世界因為新冠肺炎受到重大衝擊，但台灣因國人同胞一起努力，所以疫情獲得最好的控制，可以說是亂世中的福地，但政府對於受到衝擊的產業，還是會盡全力來幫忙。

話鋒一轉，蘇貞昌指出，國家的資源總是有限，呼籲任何人都不要利用政府為國人幫忙的善意，來企圖取巧圖利，如果有人非常富有，卻還領紓困，不符合條件的話，相關部會都會嚴查，如果有不符合條件，縱算有被領，也會追回來。

(中時 )