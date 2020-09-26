要問最近北部超紅打卡點是哪裡，當然是「GOGOBOX餐車誌in樂灣基地」。這片全台最火紅的餐車基地，位在大溪台七線，約9.2公里處，整體走美式復古風，所以也吸引許多網美特地前往打卡朝聖。

◆ 圖片來源：GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

◆ 圖片來源：GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

基地內的餐車，都是古董級的老賓士，平日和假日，出動的餐車數量也不同。腹地不算大的基地除了餐車，還有市集與室內休息處，可讓來訪民眾自由選擇。

◆ 由於基地樹多草也多，會有小黑蚊出沒，現場還貼心提供防蚊液供遊客使用 (圖片來源：GOGOBOX餐車誌in樂灣基地)

GOGOBOX餐車，主食有玉米餅、捲餅、漢堡，可搭配咖啡、茶類等飲品，另一台則主賣炸物和甜點和一些多肉植物盆栽。天氣好的時候，來這裡稍微休息一下，吃點東西、喝咖啡，還真的有種野餐的感覺；重點是還真的很好拍呢！也難怪這裡會成為IG上的熱門打卡點。

◆ 圖片來源：GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

◆ 圖片來源：GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

》店家資訊：

GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

地址：桃園市大溪區復興路二段138號

(約在台7線9.2k，出百吉隧道過7-11後，過彎減速即可到達)

電話：0915-281828

時間：週一至週五 10：00 ~ 17：00 / 週六、週日 08：00 ~ 17：00

(中時新聞網)