結婚照理來講是件幸福的事，現在卻被大家稱為是愛情的墳墓，就是因為兩人在戀愛時期不夠了解彼此，就憑著一時激情和衝動，認定對方是真愛，直接進入想和對方廝守一生的狀態，但婚姻不是兒戲，在進入婚姻前，或許妳該先自我評估幾個問題。

【關於未來】

一對夫妻如果對未來沒有共識，那就已經是貌合神離了，在踏入婚姻前，妳應該要清楚對方對未來的規劃，以及他的規劃裡有沒有加入妳，你們兩人的規劃是有共識的同時前進的話，才會是一個理想的狀態。

兩人對未來要有共識。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

【關於孩子】

相信很多情侶在交往期間都會討論以後要生幾個孩子，但關於孩子並不是個簡單的問題，你們應該試著更深入，了解對方對教育孩子的想法，儘管真的碰上事情可能會是另一回事，但初步了解對方如何看待此事，能夠幫助兩人日後溝通相處。

【關於喜好】

了解對方喜好是很基礎的問題，如果雙方都不了解彼此，甚至也沒有共通興趣，那恐怕會相處得很辛苦，常常覺得兩人關係不那麼緊密，好像每次吵架都要鬧到分手，試想如果對方一天到晚帶妳去不喜歡的餐廳，做妳不喜歡的事情，那這份愛遲早會被消磨掉。

你眼前的人就是一生的伴侶嗎？（圖片來源：免費圖庫pixabay）

【關於金錢觀】

金錢觀非常重要，俗話說得好，貧窮夫妻百事哀，要養一個家沒有錢真的是萬萬不能！因此兩人的金錢觀應該要有共識之餘，也要討論到兩人的共用資產這部分，錢該交給誰保管？誰負責理財？一切都講好，夫妻倆才不容易為了錢而傷感情。

【關於原生家庭】

結婚不是兩個人的事，而是兩個家庭的結合，因此充分了解對方的家庭是相當重要的，大概對方家人是什麼樣的人，也能想像到自己婚後會受到什麼樣的待遇，且原生家庭會大大影響一個人，妳也可以順便知道，自己的另一半會不會有一些潛在個性。

妳的他適合走一生嗎？（圖片來源：免費圖庫pixabay）

【關於真正的自我】

交往初期，大家難免會隱藏真實的自我，想在愛人面前表現出最好的一面，然而時間一長，一定會慢慢破功露出真面目，更不用說婚後，兩人一天到晚都相處在一起，肯定是醜態百出，這時候對方能不能接受就很關鍵了，所以如果能另一半提早適應這件事，當然是會更好。

(中時新聞網)