《其他股》旭然擬發債 總計上限3億元 15:542020/09/26 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旭然(4556)為資本支出及償還銀行借款，董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，上限1億元，每張面額10萬元，發行價格依票面金額之100%~103%發行，期間三年，發行利率0%。 另，擬發行國內第二次無擔保轉換公司債，總額上限2億元，每張面額10萬元，發行價格依票面金額之100%發行，期間三年，發行利率0%。(編輯整理：李慧蘭) (時報資訊) #旭然 #上限 #擬發 #資本支出 #償還 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》京鼎發債20.1億元 擴產添動能 10:002020/09/25 財經 《鋼鐵股》高興昌斥資11億元買三和土地及廠房 多元化經營 12:162020/09/26 財經 前三季成交逾3,300億元 土地＋商用不動產市場 紫爆 04:102020/09/26 財經要聞 大樂透開出1億元頭獎 獎落台南市 百組百萬首度開出「2倍球」 23:442020/09/25 生活 職安署擬下修微型企業雇主職安上課時數 未上恐遭罰15萬元 11:502020/09/26 生活 傳財務危機 恒大系股債雙殺 04:102020/09/26 全球財經 新聞早班車》五角大廈認台灣安全是美重大利益 07:132020/09/26 政治 《美股掃瞄》科技股壓碎疫情恐懼 華爾街股市全面揚升 08:522020/09/26 財經 外籍白領租稅優惠 擬延長 04:102020/09/26 財經要聞 堤外公有停車位 長期被占用 04:102020/09/26 地方新聞 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 愛牌在盟國吃癟 川普多次圍事變白工 - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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