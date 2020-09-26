旭然(4556)為資本支出及償還銀行借款，董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，上限1億元，每張面額10萬元，發行價格依票面金額之100%~103%發行，期間三年，發行利率0%。

另，擬發行國內第二次無擔保轉換公司債，總額上限2億元，每張面額10萬元，發行價格依票面金額之100%發行，期間三年，發行利率0%。(編輯整理：李慧蘭)

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