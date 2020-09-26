今中午過後熱對流發展，中央氣象局針對南部5縣市發布大雨特報！提醒民眾注意雷擊、強陣風。

氣象局指出，南台灣山區午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都有大雨機率，降雨範圍集中在山區，靠山區平地也要小心。

(中時新聞網)