雷雨彈開炸 南台灣5縣市大雨特報 15:422020/09/26 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南部山區熱對流發展旺盛，氣象局發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今中午過後熱對流發展，中央氣象局針對南部5縣市發布大雨特報！提醒民眾注意雷擊、強陣風。 氣象局指出，南台灣山區午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都有大雨機率，降雨範圍集中在山區，靠山區平地也要小心。 暴跌10度！水龍頭開3天 兩地降雨明顯 (中時新聞網) #南台灣 #大雨特報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家登Q4營收回溫 明年樂觀 04:102020/09/26 證券．權證 熱錢爆房市新海嘯 直擊全台廠區搶房瘋狂內幕 08:402020/09/26 財經 林智堅推5打卡熱點 新竹獸吸睛 04:102020/09/26 地方新聞 《科技》Snapask加碼千萬美金 明年台灣用戶拚百萬 14:492020/09/26 財經 美2架B-1B轟炸機 自關島朝台灣飛行 04:102020/09/26 政治要聞 高鐵南延 民眾提案變更路線 04:102020/09/26 地方新聞 陸國債納入富時WGBI 估引資1,500億美元 04:102020/09/26 全球財經 男頻放臭屁狂飄魚腥味 醫驚覺不妙 幫揪出大腸癌 09:022020/09/26 生活 《電子零件》聚焦收歛＋5G佈局收割 尖點業績旺至明年 14:152020/09/26 財經 新聞早班車》五角大廈認台灣安全是美重大利益 07:132020/09/26 政治 生活熱門新聞 不要鐵齒！上班喝鳳梨冰茶狂「出事」 醫驚呆：威力可怕 - 生活 10月喝爆星巴克 買一送一5天限定大放送 - 生活 再婚人妻意外標下前婆家房子 櫃子一張17年前舊照丈夫臉綠了 - 生活 傳政大教授酸「回家吧」 陸生不滿：我的身分是原罪嗎 - 生活 「弟弟」太少用會變小 專家曝可怕下場：想做也沒辦法 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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