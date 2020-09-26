菲律賓參議員帕奎奧宣布接受麥葛雷格的跨界挑戰。（美聯社資料照）

前UFC巨星麥葛雷格(Conor McGregor)宣布回歸！但這次不是回歸鐵籠，而是職業拳擊的擂台。他本周末驚爆對手就是菲律賓戰神帕奎奧(Manny Pacquiao)，並表示「很榮幸能與當今兩個最偉大的拳手對決。」他說的前一個拳手即是梅威瑟(Floyd Mayweather)，兩人在2017年打過世紀大戰。

帕奎奧陣營26日正面回應麥葛雷格，「為了菲律賓新冠肺炎受難者，參議員帕奎奧將會在明年對決UFC巨星麥葛雷格」，並表示他的比賽收入將捐贈給防疫單位，兩人的對決會是一場「全球矚目的大戰」。41歲的帕奎奧尚未退休，他去年7月激鬥12回合，擊敗30歲的美國「一拳」拳王舒曼(Keith Thurman)， 兩人都是換拳打法，打得像不要命一樣。

麥葛雷格感嘆新冠疫情害他意興闌珊，他宣布退休是因為不願在沒觀眾的場地比賽。他暗示要把賽場遷出美國，希望在中東比賽，具體還是要看能不能開放觀眾。

ESPN在2016年評選25年來最偉大拳手，梅威瑟第一，帕奎奧居次。梅威瑟是防守大師，帕奎奧則是勇往直前，左右拳都很有力，能以各種刁鑽角度出擊。如果麥葛雷格上場可能會被帕奎奧打得很慘，外界認為他只是想要賺錢上頭條而已。

(中時新聞網)