神腦解僱工會理事長 勞動部判定不當勞裁違法 16:012020/09/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 神腦公司在今年5月初解雇神腦企業工會理事長陳政國，工會認為有違工會法，向勞動部提出不當勞動裁決。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神腦公司在今年5月初解雇神腦企業工會理事長陳政國，工會認為有違工會法，向勞動部提出不當勞動裁決，近日結果出爐認定解僱無效，應該在10日內讓陳政國恢復原職原薪，補撥每月勞退新制至個人帳戶，應且要求神腦公司將裁決決定主文公告於神腦公司官方網站。 勞動部官員說，神腦解雇企業工會理事長遭認定違反工會法35條，將予以裁處3萬元至15萬元；而此次不當勞裁也有包括復職、提撥勞退、裁決決定公告在官網上面等，如果神腦未執行將依工會法裁處6萬至30萬元。 (中時 ) #神腦 #工會 #裁決 #公司 #工會法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裕國家族內訌 楊連發控胞弟涉違證交法 04:102020/09/19 證券．權證 少將喚部屬愛妃 親一個降一級 04:102020/09/19 社會新聞 國民黨占領主席台 時力改編神隱少女圖文 邱顯智成無臉男 14:452020/09/22 政治 薪資被減半 聖約翰科大老師到教育部陳情 15:372020/09/23 生活 小心！ 投保在這4個職業工會恐遭拒絕給付 11:312020/09/22 生活 年輕世代淪專案教師 私校工會籲教育部速改善亂象 11:302020/09/24 生活 富二代女網紅欠彩券行12萬 遭爆料腦羞撒冥紙打店員 21:322020/09/19 社會 蔡煌瑯否認洩密 蘇揆竟稱尊重 04:102020/09/24 社會新聞 女勇者芭拉 帶通用挺過暴風雨 04:102020/09/20 全球財經 江靜遭虧金魚腦「忘記著內衣」爆料頑童瘦子：沒穿內褲 03:102020/09/23 娛樂 生活熱門新聞 10月喝爆星巴克 買一送一5天限定大放送 - 生活 不要鐵齒！上班喝鳳梨冰茶狂「出事」 醫驚呆：威力可怕 - 生活 再婚人妻意外標下前婆家房子 櫃子一張17年前舊照丈夫臉綠了 - 生活 補班日小確幸來囉 超商祭咖啡買1送1優惠 - 生活 政大陸生宿舍慘被清空 損失6萬名牌清單曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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