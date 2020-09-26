神腦公司在今年5月初解雇神腦企業工會理事長陳政國，工會認為有違工會法，向勞動部提出不當勞動裁決，近日結果出爐認定解僱無效，應該在10日內讓陳政國恢復原職原薪，補撥每月勞退新制至個人帳戶，應且要求神腦公司將裁決決定主文公告於神腦公司官方網站。

勞動部官員說，神腦解雇企業工會理事長遭認定違反工會法35條，將予以裁處3萬元至15萬元；而此次不當勞裁也有包括復職、提撥勞退、裁決決定公告在官網上面等，如果神腦未執行將依工會法裁處6萬至30萬元。

(中時 )