從亞丁灣到阿拉斯加，都有洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機部署的足跡，而現在最可能的買家是阿拉伯聯合大公國。然而，要驗證它面對中、俄或伊朗等國戰力的模擬戰鬥測試，卻可能再度延遲。

綜合外電報導，F-35戰機的密集戰鬥模擬測試原訂2017年進行，後來改到今年12月。不過，據五角大廈武器採購和測試辦公室說，由於完成技術準有備困難，因此幾乎可以確定，又要拖到明年了。

在為期1個月，預定飛行64架次的「聯合模擬環境」（Joint Simulation Environment，JSE）演習中，將徹底複製F-35的駕駛艙，戰鬥感測器與電子設備一應俱全。而360度的虛擬實境將模擬機密空中與地面威脅，並加入盟軍戰機。事實上，在洛馬放有全速量產前，美國法律規定，F-35必須要通過相關檢測。此外，這也能讓從南韓到波蘭等國顧客安心，證實它不僅有效，也能維持運作。

(中時新聞網)