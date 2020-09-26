七國集團（G7）財長25日支持延長20國集團（G20）暫停償還債務的期限，並認識到未來有必要廣泛減免債務，同時將矛頭指向G20成員國中國，稱其貸款缺乏透明度。

G20集團在4月時同意推動DSSI計畫（G20暫停償債倡議），該集團承諾5月1日至12月31日暫停低收入國家償還債務，中國雖同意參與，但拒絕將國有銀行與國家開發銀行納入該計畫，引發外界憂慮暫緩償債計畫恐難以執行。

G7財長在一份聯合聲明中表示，一些國家將國有機構列為商業銀行，沒有全面參與DSSI，對此，他們「深感遺憾」。

儘管聲明沒有特別提到中國，但G7官員表示，這一資訊顯然是針對北京方面。在與尋求債務減免的國家打交道時，北京方面沒有將國有的中國國家開發銀行（CDB）和其他政府控制實體提供的貸款納入其官方債務總額。

日本財務大臣麻生太郎在G7電話會議後表示，在DSSI中，中國的參與度完全不夠，「我告訴七國集團，我們必須進一步向中國施壓，DSSI需要在今年年底最後期限到期後進一步延長，我們必須確保所有債權人公平分擔負擔」。

聯合國財務專家Eric LeCompte表示，中國正面臨越來越大的壓力，G7說得非常具體，所有中國政府實體都應該停止接受窮國的債務償還。

(工商 )