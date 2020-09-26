畜牧廢水搭排灌溉用水？ 農委會：最快10月上旬討論 15:572020/09/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會副主委黃金城今天出席第二屆金牌農村競賽活動。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文日前突襲式宣布美豬開放進口後，農委會多次與豬農座談，其中提及將解決汙水排放問題，並將與環保署舉行跨部會會議，對此，農委會副主委黃金城今天表示，會待農田水利署成立後，討論處理後的畜牧用水是否可以搭排至灌溉用水，待有結論後再與環保署討論後續，最快10月上旬才會啟動。 (中時 ) #農委會 #環保署 #畜牧 #廢水 #灌溉用水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 G世代M砲有多厲害？BMW全新M3／M4重點細節整理 13:502020/09/26 汽車情報-汽車新聞 貓砂與貓食的挑選 同樣重要 04:102020/09/26 產業特刊 776萬辦炒飯賽 藍委轟哪門子紓困 04:102020/09/26 生活新聞 王婉諭禮讓召委被出征 財經網美預言：是下個離開時力的人 11:102020/09/26 政治 連年獲獎！瑞工導入建教合作 再奪全國教學卓越佳績 09:292020/09/26 生活 東興圳工程落後 客委會關心 04:102020/09/26 地方新聞 貴不貴 買不買得到 都不重要 阿中拒買大陸疫苗 04:102020/09/26 生活新聞 供過於求 C肝新藥明年補助縮水 04:102020/09/26 生活新聞 涉集體喝花酒弊案 水保局台中分局：查到哪辦到哪 絕不護短 09:222020/09/26 社會 最狂最紅還要跨界演唱會！麥卡貝《木曜4超玩》10大狠角色稱霸一日宇宙 14:022020/09/26 娛樂 生活熱門新聞 10月喝爆星巴克 買一送一5天限定大放送 - 生活 不要鐵齒！上班喝鳳梨冰茶狂「出事」 醫驚呆：威力可怕 - 生活 再婚人妻意外標下前婆家房子 櫃子一張17年前舊照丈夫臉綠了 - 生活 補班日小確幸來囉 超商祭咖啡買1送1優惠 - 生活 政大陸生宿舍慘被清空 損失6萬名牌清單曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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