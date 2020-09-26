總統蔡英文日前突襲式宣布美豬開放進口後，農委會多次與豬農座談，其中提及將解決汙水排放問題，並將與環保署舉行跨部會會議，對此，農委會副主委黃金城今天表示，會待農田水利署成立後，討論處理後的畜牧用水是否可以搭排至灌溉用水，待有結論後再與環保署討論後續，最快10月上旬才會啟動。

(中時 )