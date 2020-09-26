新竹一名畢業於清大博士班的林姓男子，日前疑似求職不順遂，在陸橋上輕生。而社會也開始關注「高學歷」的求職度困難度，也掀起網路熱議，不過輕生的林姓男子母校「清大」並未對外回應，但根據校內熟悉他的師生得知，本以為林男因病不幸過世，沒想到竟是壓力所致，讓人悲痛不已。

據《ETtoday》報導，輕生的林姓男子已30餘歲，去年畢業於清大博士班，而他畢業後先是在清大繼續博士研究後，每月有5、6萬的收入，今年1月他才向清大表示，他想要到外面去找尋其他的工作機會，便離職，如今接獲林男輕生消息的清大同事，都相當震驚。

林男在尋短前，曾以通訊軟體向家人交代「銀行帳戶、身後財產」等，並囑咐家人不必難過，而警方也進一步調查發現，順利取得博士學位的林男，離開清大後，求職的路並不順遂，1年多前也有精神疾病相關的就醫紀錄，而本預計兩周後赴台積電面試，卻在面試前就選擇結束生命。

據悉，林男過世後，家人對外口徑一致宣稱他因「心血管疾病逝世」，而校方對於此事也相當低調，不願多談，但校內師生透露，「清大化工系博士畢業不可能找不到工作」，除了學校有博士後研究可以做，教授也會幫忙介紹工作，不可能眼睜睜看著學生失業。

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(中時新聞網)