資策會產業情報研究所（MIC）表示，由於新冠肺炎疫情帶動換機潮提前，預估今年全球筆電出貨將達1.7億台、成長達6％，其中台灣筆電出貨估成長達7.9％，雙創近5年新高。不過，由於換機潮提前，預估明年全球筆電出貨將衰退4.3％，台灣出貨亦將小幅衰退。

伺服器方面，資策會MIC指出，5G與遠距應用成為2大成長動能，資料傳輸加大將促使企業用戶與資料中心升級。隨著遠距成為常態，全球伺服器今年出貨估成長2.9％，其中台灣受惠疫情帶動產能擴大，出貨估成長5.4％，表現優於去年。

展望明年，資策會MIC預期在英特爾（Intel）新品換機潮成長、5G滲透率提高對數據中心運算與儲存需求，皆有利於台灣伺服器出貨。不過，遠距辦公趨勢造成桌機市場需求衰弱，預估明年台灣桌機出貨將小幅衰退0.4％。

資策會MIC資深產業顧問楊中傑表示，資訊硬體產品市場的發展重點在於滿足人類工作與學習型態的改變，在疫情尚未緩解、遠距辦公與遠距教學持續發展下，筆電仍有成長空間，將有利於商用、教育筆電廠商，商用桌機市場相較起來則受較大衝擊。

生產供應鏈轉移趨勢方面，資策會MIC指出，供應鏈遷移將是未來10年資訊產業最重要的趨勢議題之一。依據產業發展特性，思考2030年資訊系統產品區域化供應鏈的樣貌，不僅產能以供應所在區域市場為主，長期而言關鍵零組件廠亦將跟隨組裝廠遷移。

資策會MIC預期，筆電供應鏈的組裝廠將持續移出中國大陸，雖然2030年中國大陸仍是筆記型電腦製造重鎮、但比重將下滑至40％。而關鍵零組件移往東南亞機會高，預估2030年東南亞組裝比重達50％，台灣維持以研發為主、組裝約占5％。

資策會MIC認為桌機供應鏈在中國大陸組裝比重將逐漸減低，預估2030年將僅保留組裝廠與零組件廠約2成產能。組裝將以東南亞為重心，在泰國、越南與印度等地形成聚落，美洲有望成長至3成、歐洲捷克與波蘭2成，關鍵零組件仍以中國大陸約4成為主要基地。

伺服器方面，資策會MIC預期2030年北美仍是最大市場，台灣將配合北美數據中心與品牌廠擴建研發中心，中國大陸亦將投入伺服器架構研發。組裝將以北美為重心，中國大陸保留部份組裝廠、占比約3成，東南亞與台灣則預估可成長至2成。

而隨著台灣持續擴建組裝廠，資策會MIC預期關鍵零組件有望因組裝廠規模擴大而返台。關鍵零組件部分，中國大陸仍占6成、為主要生產基地，東南亞將成為供應其他地區的主力，台灣則約占1成。

楊中傑指出，廠商可及早思考10年後的供應鏈布局，但之間仍存在許多挑戰，除了即將到來的美國總統大選，中國大陸政府是否會製造資金流動障礙、或推出優惠留才政策，都會對供應鏈去留造成關鍵影響。

楊中傑進一步指出，面對紅色供應鏈崛起，台廠被取代威脅不斷，遷移耗資龐大、品牌廠補貼少也成為遷移阻力，包含新地點的基礎建設與人力素質不佳等因素，都會為供應鏈遷移增添難度與變數。

(時報資訊)