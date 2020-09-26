合勤控(3704)旗下的兆勤科技(Zyxel Networks)推出兩款新機型AP，即WAX610D和NWA210AX，協同先前推出的三款WiFi 6 AP，為企業創造了最完整並全面的產品組合。

兆勤網路事業中心副總吳維銘表示，兆勤WiFi 6 AP確保在各頻段都能發揮最大的效能，隨著這兩款新機型的加入，使我們的AP系列產品更加完整，全系列從入門級的平價機型到高端商用機型，可滿足各種不同需求的應用場景。

與市面上現有針對中小企業的產品不同，兆勤提供的是真正支援WiFi 6技術與效能的AP產品，目前市面上現有WiFi 6系列產品常為了操作低價以擴大市佔率的策略，而犧牲了對2.4G頻段的支援，故當使用者連接到2.4 G頻段時會降低速度並產生延遲，但對絕大部分用戶來說，能夠支援遠距離的2.4G頻段仍然很重要，兆勤為了保障大部分用戶的權益，WiFi 6系列AP採用高通強大的四核企業級CPU，2.4G或是5G雙頻段都能提供高品質傳輸，並充分支援OFDMA技術，使無線傳輸更加穩定一致。

兆勤表示，多模管理選項支援包括獨立、本地無線網路控制器以及Nebula智慧雲管理模式，提供網管人員更大的彈性，讓使用者在任何時間地點都可以遠端輕鬆管理網路；無線健康度功能更使用人工智慧和機器學習自動診斷，不間斷地優化無線品質，大幅節省網路管理的時間和心力，給用戶更高的靈活性，以滿足因疫情而產生的各種工作場景轉型所帶來的新挑戰。

(時報資訊)