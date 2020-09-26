電源供應器廠—博大(8109)自結前8月每股稅前盈餘3.68元，由於第4季進入淡季，博大預估，第4季會略低於第3季，但會比去年同期好，下半年業績也會比上半年好。

博大產品為DC/DC Converters(直流轉直流轉換器)及AC/DC Power Supplies(交流轉直流電源供應器)，且主要應用在工業、太陽能、鐵道工程、通訊及醫療等立基型市場，客戶涵蓋全球各大知名廠商，其中鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等；醫療部分產品主要應用為大型醫療設備等；全球新冠肺炎疫情大爆發，帶動呼吸器相關醫療設備電源供應器產品需求強勁，且歐洲各國陸續解封，大陸在新冠肺炎疫情受控後加速基礎建設，醫療相關及鐵道工程需求增溫，博大8月合併營收為1.11億元，營業毛利為5837萬元，年成長3.16%，稅前盈餘為4911萬元；前8月合併營收為7.87億元，營業毛利為3.88億元，稅前盈餘為2.64億元，每股稅前盈餘為3.68元。

博大表示，9月合併營收跟8月差不多，第4季因淡季影響可能低於第3季，但會比去年同期好，下半年業績可望比上半年好，全年本業獲利應該不會比去年差太多。

(時報資訊)