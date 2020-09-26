《商情》疫情升溫 美國廢鋼供應趨緊 15:572020/09/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐美地區新冠肺炎疫情再度升溫，以致廢鋼回收率降低，進而使美國出口量減少，令廢鋼供應趨緊，據了解，7月份美國廢鋼出口量約120萬噸，比上個月減少12.3％，而今年的前7個月，美國出口量約為950萬噸，較去年同期相比下降6％。 另外據CIP商品行情網資料顯示，美國HMS1&2廢鋼CFR自今年4月初開始持續上漲，迄今漲幅已超過22%。(商品行情網) (時報資訊) #廢鋼 #美國 #供應 #趨緊 #美國出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》鋼市樂觀 國內鋼品流通價跟漲 11:592020/09/26 財經 外資賣超 台股觀望氣氛濃 04:102020/09/26 財經焦點 《興櫃股》敏成整廠輸出模式 最快年底前赴美設廠 08:012020/09/26 財經 產險H1保費創高 獲利倒退嚕 04:102020/09/26 金融．稅務 緊追美國！台灣第二大牛肉進口 竟是中美洲友邦 13:282020/09/26 生活 美國8月耐久財訂單連續4個月增長 09:352020/09/26 財經 《類股》鋼價向上 台廠一片「漲」聲 10:172020/09/26 財經 《產業》SEMI：喜憂參半 明年半導體產業成長仍可期 11:592020/09/26 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 00:032020/09/26 財經 亞馬遜拚智慧家居 供應鏈看俏 04:102020/09/26 財經要聞 財經熱門新聞 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 地獄9月蘋果帶頭摔 美科技股5巨頭市值已蒸發24兆 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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