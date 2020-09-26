因歐美地區新冠肺炎疫情再度升溫，以致廢鋼回收率降低，進而使美國出口量減少，令廢鋼供應趨緊，據了解，7月份美國廢鋼出口量約120萬噸，比上個月減少12.3％，而今年的前7個月，美國出口量約為950萬噸，較去年同期相比下降6％。

另外據CIP商品行情網資料顯示，美國HMS1&2廢鋼CFR自今年4月初開始持續上漲，迄今漲幅已超過22%。(商品行情網)

(時報資訊)