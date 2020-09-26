許多人為求好姻緣，便會到月老廟走一趟，許下自己對另一半的條件及期許。日前就有男網友分享，自己在拜完月老後，幸運遇到一位「PR99的女友」，並詳列16項優點，更自豪的說，「交往這4年，她真的是一個堪稱完美的女友。」而兩人目前也已結婚2年。

原PO在「Dcard」上分享，自己拜完月老沒多久後，便遇到現任老婆。目前結婚2年，還是和當初談戀愛時一樣甜蜜。接著詳列老婆16項優點，無論是生活習慣還是金錢觀念等等都非常合拍，就連個性都很互補，家事共同分擔，老婆不會下廚所以由他掌廚，讓他大讚老婆對他來說真的「堪稱完美。」

他接著補充，老婆從事教育相關工作，非常善良有愛心。兩人也有共同嗜好，有時也會相約出門運動，且老婆和雙方家長互動良好，沒有婆媳問題；而岳父岳母對他也很好，甚至還替他們購買了一間新婚房。

從原PO的字裡行間可以感受到對老婆濃濃的愛意，而這樣完美的伴侶也讓不少網友羨慕，「這PR99.9了，太羨慕了！」、「恭喜，娶到好老婆。」、「相信你也是PR99的老公，所以才能找到PR99的老婆，讚啦！」、「這樣看來你也是個很好的老公，愛乾淨會做家事又會下廚，還懂得欣賞老婆的優點。」

(中時新聞網)