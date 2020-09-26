排隊買東西若遇老闆娘問「要買多少」，當下決定的數量，將影響後面排隊客人的權益。一名網友分享自己排水晶餃的經驗，輪到她買最後一盒時，前面大媽竟臨時追加、一秒斷貨！幸好老闆娘明事理，拒絕大媽要求，才讓她如願買到水晶餃。

原PO在臉書社團「爆怨公社」PO文，某日她排隊買知名水晶餃，因數量有限，老闆娘會先詢問排隊的人要買幾盒，算一算，輪到她時，只剩一盒可買，「好吧，總比沒有好」。

終於排到她前面，這時原本說買兩盒的大媽，突然改口買3盒，還轉頭說：「我可以買3盒，妳的那一盒就是我的了，妳就沒有了。」

老闆娘見狀，立馬噹大媽「妳登記的時候怎麼不說3盒？剩下的要給後面那位！」原PO感謝老闆娘主持公道之餘，也氣憤表示，「為什麼有這麼自私的人？」

網友不滿大媽得了便宜還賣乖，太欺負人；也有網友力挺老闆娘，「老闆娘處理得很棒」、「幸好老闆娘沒理她，這家店可以再去」、「這樣做就對了」。

(中時新聞網)