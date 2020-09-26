埤頭鄉農會近年表現超亮眼，尤其用心多元行銷，打響埤頭台梗9號米、冠軍包心白菜、埤頭蔥與平地梨等4大農產，並列「埤頭F4」。（謝瓊雲攝）

埤頭鄉農會近年表現超亮眼，不僅榮獲第14屆農金獎，專案農貸績效創佳績，也連續2年在全國各鄉鎮市農會中，果菜運銷量勇奪全國第二名，去年運銷量突破1萬公噸。（謝瓊雲攝）

果菜運銷量連續2年高居全國第二的彰化縣埤頭鄉農會，26日舉辦「2020農情米意產業創新推廣活動」，並辦理新建農產品集貨場落成啟用典禮。獲邀出席的彰化縣長王惠美盛讚埤頭農會，在總幹事王宋民的用心帶領與多元行銷下，成功打響「埤頭F4」4大農特產名號。

埤頭鄉農會最近榮獲行政院農業委員會第14屆農金獎－專案農貸績效獎，不只信用部業績驚人，果菜運銷成績也很亮眼，前年運銷量有9500公噸，去年更達到1萬500公噸，連續2年榮獲全國第2名，也讓原本集貨場地不敷使用，尤其每逢雨天運銷，農民就會憂心紙箱遭雨水潑淋破損、影響運銷品質。

王惠美說，不像以往農民交貨往往要風吹日曬，如今農會運銷業績蒸蒸日上，新建集貨場總經費約600多萬，由農委會、縣府補助經費，部分由農會自行負擔，占地146坪、可同時容納4輛大貨車收貨，擴大服務更多農友，相信將來在運銷上的幫助如虎添翼，能為農民帶來更好的收益。

「埤頭F4」包括台梗9號米、冠軍包心白菜、埤頭蔥，與平地梨等4種在地特色農作物，今年產業創新推廣活動更以「埤9米」為主題，由家政班媽媽手作埤9米肉燥飯、壽司及口感Q彈的麻糬，供民眾免費品嚐；此外農會也推出新產品「高纖黑穀粉」，搶先讓民眾品嚐，黑榖粉喝起來香濃順口，頗受好評。

(中時 )