新北市警察局今（26日）舉辦警用無人機隊成軍典禮，20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照。（葉書宏攝）

新北市警察局今（26日）舉辦警用無人機隊成軍典禮，20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照。（葉書宏攝）

新北市警察局今（26日）舉辦警用無人機隊成軍典禮，20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照。（葉書宏攝）

新北市警察局今（26日）舉辦警用無人機隊成軍典禮，20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照。（葉書宏攝）

新北市警察局今（26日）舉辦警用無人機隊成軍典禮，20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照。（葉書宏攝）

新北市警察局今（26日）舉辦警用無人機隊成軍典禮，20名隊員均已取得G1及G3專業高級操作證照，新北市長侯友宜親自授旗並替每位隊員佩掛隊徽，侯強調，成立全國第一支警用無人機隊，除了交通、刑案偵防外，亦可協助緊急救災任務，「立即成軍、立即發揮功效！」

侯友宜表示，新北市正式成立全國第一支警用無人機隊，所有隊員均須取得專業高級操作證照，除了擁有專業外，在法規制度面也經過民航局核准，在民航局許可的高度下合法使用，才能發揮最大的功效。

此外，警用無人機隊要發揮全方位3D科技維安力量，主要用於偵查破壞國土、人車監控的交通疏導以及刑案偵防，必要時也可支援緊急救災任務，無人機隊成立更能保障民眾安危，「立即成軍、立即發揮功效！」

警察局表示，新北市作為一個以「智慧安防」為主軸的安全智慧城市，在警政治理方面，警局構建「全方位3D科技維安網」運用縱深維安部署概念，整合各項前端行動攝影裝備及監錄系統，是強化指揮體系的一項重要科技創新作為。

未來可藉由無人機補足制空視角，讓警察在執行治安、交通工作上更加全方位。透過這次不同專業的跨域產官合作，不僅讓新北在無人機領域的發展更加專業，未來也將持續結合5G網絡、AI技術，讓新北智慧城市能夠朝著更多元的面向永續發展。

(中時 )