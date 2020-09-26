UBI／聯亞集團高精準設計COVID-19疫苗UB-612，在補齊第一期臨床試驗技術性資料後，獲台灣衛福部同意施打受試者，已有6名合格受試者接受UB-612疫苗注射。

聯亞生技表示，第一期臨床試驗將於健康成人受試者施打兩劑UB-612疫苗，受試者分低、中、高三個劑量組，每組20人，預計共收60人，主要目的為探索該疫苗之安全性、耐受性及免疫原性。試驗醫院為中國醫藥大學附設醫院，由黃高彬副院長擔任試驗主持人。

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