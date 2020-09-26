UBI／聯亞集團COVID-19疫苗 獲衛福部同意施打受試者 16:192020/09/26 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 UBI／聯亞集團高精準設計COVID-19疫苗UB-612，已獲台灣衛福部同意施打受試者。(示意圖取自達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 UBI／聯亞集團高精準設計COVID-19疫苗UB-612，在補齊第一期臨床試驗技術性資料後，獲台灣衛福部同意施打受試者，已有6名合格受試者接受UB-612疫苗注射。 聯亞生技表示，第一期臨床試驗將於健康成人受試者施打兩劑UB-612疫苗，受試者分低、中、高三個劑量組，每組20人，預計共收60人，主要目的為探索該疫苗之安全性、耐受性及免疫原性。試驗醫院為中國醫藥大學附設醫院，由黃高彬副院長擔任試驗主持人。 (工商 ) #受試者 #施打 #COVID-19 #疫苗 #UBI 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東好就業9／26隆重登場 釋逾200個職缺 18:522020/09/25 財經 全球9疫苗進三期試驗 陸占4家 04:102020/09/26 生活新聞 社論／不要小看民意後座力 04:102020/09/26 時論廣場 全球新冠死亡逼百萬 WHO：破2百萬都有可能 背後關鍵曝光 10:032020/09/26 國際 新聞透視》選疫苗也分國籍 罔顧人民健康 04:102020/09/26 生活新聞 資金回流 台股攻萬三最大靠山 09:002020/09/25 財經 1380萬人優先施打新冠疫苗 莊人祥：何時到貨不知 14:082020/09/25 生活 貴不貴 買不買得到 都不重要 阿中拒買大陸疫苗 04:102020/09/26 生活新聞 明年政府債務未償餘額恐破6兆 舉債最多財長 藍批蘇建榮敗壞紀律 04:102020/09/25 政治要聞 新冠疫苗成外交角力籌碼 宅神嘆：台灣還是要靠自己 20:022020/09/25 政治 生活熱門新聞 10月喝爆星巴克 買一送一5天限定大放送 - 生活 不要鐵齒！上班喝鳳梨冰茶狂「出事」 醫驚呆：威力可怕 - 生活 再婚人妻意外標下前婆家房子 櫃子一張17年前舊照丈夫臉綠了 - 生活 補班日小確幸來囉 超商祭咖啡買1送1優惠 - 生活 政大陸生宿舍慘被清空 損失6萬名牌清單曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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