美國司法部當地時間25日向加州北區聯邦地區法院提交動議，要求主審法官勞倫比勒撤銷之前頒發的初步禁令，允許美國政府在蘋果和谷歌商店下架和封殺微信應用。

美國商務部9月18日發佈了封殺微信交易的具體實施檔，要求美國當地時間9月20日午夜起在美國蘋果和谷歌應用商店下架微信，禁止微信在美國境內的支付功能，以及其他相關封殺措施。這是美國商務部按照美國總統川普此前要求，落實8月6日頒佈的行政命令，推出關於禁止微信交易的具體細則。

但美國華人此前自發組成了美國微信用戶聯合會（美微聯會），在加州北區聯邦地區法院就微信封殺令向美國總統和商務部長提起訴訟。在美國商務部檔頒佈之後，美微聯會律師團申請召開緊急聽證會，成功獲得法官在9月19日簽發初步禁令，阻止了商務部實施這一微信禁令。作為被告的代理律師，美國司法部此前曾經發表聲明澄清，美國用戶繼續使用微信並不需要承擔法律責任。

時隔一周後，美國司法部再次向法庭提出申請，要求取消初步禁令，希望在美國市場繼續封殺微信。美國司法部在動議中表示，法官頒佈禁令是個錯誤，強調行政分支已經認定微信給美國國家安全和外交政策帶來了威脅。美國司法部希望通過快速申請管道，要求比勒法官不遲于10月1日給出回復。

美微聯會發言人吳聖洋律師回復稱，他們會儘快對司法部這一動議給出回復，並與美國司法部再度進行聽證辯論，維護華人使用微信的合法權利。

為了支持自己的論據，美國司法部公佈了9月17日商務部一份37頁的備忘錄，其中提到微信手機和傳輸美國使用者的敏感個人資料，存儲在中國和加拿大的資料中心。此外，美國司法部還向法庭提交了另外一份機密檔，在其中列舉了美國國家情報局對微信帶來威脅的評估。

美微聯會解釋稱，他們此前已經預料到美國司法部會提出動議，已經做好準備和美國司法部再次在法庭進行辯論。如果比勒法官拒絕撤銷初步禁令，那麼美國司法部會上訴到聯邦第九巡迴上訴法院，但上訴過程中不能再提交新證據。

微信在美國有千萬級別用戶，但核心用戶是500多萬華人。和日裔美國人習慣用Line，韓裔美國人習慣用Kakaotalk一樣，微信也是美國華人生活必不可少的通信工具。

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