今年7、8月統一發票中獎號碼。(製圖/中時新聞網)

今年7、8月統一發票中獎號碼昨(25)日開出，你是中獎的幸運兒嗎？一位沒中獎民眾爆氣開罵，自從用了發票載具後，就沒中過發票，他忿忿不平問卦，「X，載具根本不會中！」還質疑財政部是不是在搞自己，股票狙擊散戶，發票也要這樣搞嗎？

財政部一直強力宣傳「發票存載具」的好處，雲端發票每期自動對獎，中獎機會還多一次，可幫消費者荷包補血！根據財政部資料，109年下半年統一發票獎別，特別獎1000萬元—1組；特獎200萬元—1組；頭獎至六獎—3組；增開六獎—2組。另外，為吸引民眾雲端存發票，另加碼雲端發票專屬3個獎，100萬元獎—15組；2000元獎—15,000組；500元獎—600,000組。

原PO在PTT問卦，一劈頭就連說5個「X」，「自從用了載具，就沒中過發票了，財政部是不是在搞我啊，說啊。股票狙擊散戶，發票也要這樣搞膩？」原PO哀嚎中不了發票，有人噓他，發票太少當然中不了，也人酸他運氣差還怪人，更毒舌說他善事做得不夠多。不過，也有人深有同感太難中了，正反意見紛紛噴出，統一發票開獎果真幾家歡幾家愁。

不少網友留評怨嘆，「用快2年了，沒中過專屬獎，反而都實體發票在中」、「三年多了 連個兩百都沒中」、「自從用了載具後 已經槓龜n期了…」、「用載具沒中過+1」、「自從用了載具後 發票也還是沒中過，這就是非洲人日常」、「雲端獎從來沒中過啦！484天方夜譚啊」。

但中獎的人似乎也不少，「爽，中七百」、「中獎機率大增，甚至出現好幾次，最近連二期中獎」、「我上期中4000，自己運氣差別牽拖」、「我就中過5次惹，不過雲端還沒中過」、「中超多次，還中過兩次500」、「電子發票機率很高，上期才中兩千」、「上上期2000」、「我幾乎每期都會中」。

(中時新聞網)