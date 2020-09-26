後龍水尾社區過去被視為偏遠貧鄉，整個村落死氣沈沈，當地里長梁清水利用海邊四處可拾的海漂廢物，全力推廣海漂文創藝品，帶領全社區的老人家一起投入，將村落打造成一個動漫村，結果一舉做出名氣，成了苗栗縣績優環保示範社區，吸引許多社區前來觀摩。

45歲的梁清文當了20年的麵包師父，他出身後龍水尾村，退伍後就進入苗栗市知名西點麵包店學做麵包，一直住在老家，每天往返苗栗後龍。

水尾村的巷弄旁有許多卡通浮球，讓單調的村落多些色彩。（謝明俊攝）

水尾社區關懷據點隊長方健忠最早從事海漂文創藝術。（謝明俊攝）

水尾社區海漂藝術已有相當知名度。（謝明俊攝）

村落被命名水尾，依照台語，就是形容這個地方偏遠貧瘠，尤其是東北季風一起，飛砂走石，常常讓村子死氣沈沈，梁清文隱約有個念頭，想讓村子上點顏色，活潑一些。

同村的關懷據點隊長方健忠和妻子，無事會到村落沙灘走走，看到滿沙灘的海漂垃圾，感覺非常礙眼，夫妻起念拾了些浮球、寶特瓶回家，方健忠好玩地嘗試替浮球上色畫成卡通人物，妻子則將寶特瓶，隨意裁剪成塑膠花，愈剪愈好玩，做成各式花朵，卡通浮球也愈做愈多，堆滿住家內外。

梁清文目前全力製作綠療育藝品，讓海漂藝術再創新生命。（謝明俊攝）

水尾社區長輩平日除了共餐歡唱外，更喜歡玩玩海漂文創藝術。（謝明俊攝）

水尾社區綠療育海漂藝術品。（謝明俊攝）

梁清文得知方健忠會畫卡通浮球，前往請教學習，2人開始合作，企圖要把村落弄得漂亮些，梁清文索性放掉麵包師傅安定的工作，投入選舉，一舉選上里長，放手打造他心中的動漫世界。

梁清文和方健忠利用社區活動中心，除了提供社區長輩共餐及體能活動，也教導長輩用好玩的心態，將各種海漂廢物做成文創藝品，除了卡通浮球、海漂花、拐杖還有多肉花盆等巧思，再將作品裝飾在村落大街巷弄旁，把社區改造得亮眼多彩。

水尾社區的海漂文創藝品做出名號，獲得苗栗縣政府環保局選為環保回收站示範站，以及績優社區，許多社區都來取經，梁清文等更大方地製作了許多石虎卡通浮球，贈送給來訪社區。

水尾社區的表現，引起水保局的注意，特別安排中興大學前來評鑑，希望將水尾社區納入綠色照顧計畫的一員，讓水尾社區的海漂文創藝術成為「綠療育」的一環，提供給更多的長輩歡樂學習生活。

(中時 )