高雄市長陳其邁（後中）26日出席5G論壇，了解5G應用趨勢及示範。（柯宗緯攝）

5G時代來臨，將帶動新一波革命及創造商機。高市府經發局26日舉辦5G論壇，會中宣布將成立「高雄5G智慧城」合作平台，廣邀產、學、研界加入。市長陳其邁直說，台灣5G技術是世界前段班，希望從系統整合商到大型營運商，發揮母雞帶小雞精神，帶領新創公司不斷成長，迎接美麗新世界。

高市府聯手遠傳電信、西門子、工研院，在高雄展覽館舉辦「5G飆速、高雄領航—技術創新與產業商機高峰論壇」。陳其邁提及，時任行政院副院長時，決定讓5G招標提早半年，電信業者私下抱怨「我們4G做得順順的，不要那麼快」，但他認為5G市場應當超前部署，提早切入。

「先進去先搶占市場！」陳其邁表示，5G顛覆過去4G時代大家對電信業的想像，往下走垂直應用服務，跨領域整合、醫療、交通、製造等，先進去市場就可研發技術、試運轉、商業模式，才有成功的機會。

陳其邁認為，高雄未來發展最重要的是，在亞洲新灣區設立5G AIoT智慧園區，邀請各界到高雄投資，高雄絕對是最佳選擇。另外，國發會在5G前瞻基礎建設計畫，將砸4、500億元帶動相關產業快速成長，市府絕對會跟中央密切合作。

遠傳電信總經理井琪提到，現有82家5G網路電信商、台灣5G網速在世界排名第3；遠傳非常有榮幸，參與建立大高雄智慧城市。該論壇從5G產業化的角度，分享電信服務與企業專網（對民生、產業的影響，並深入探討工業5G化的解決方案。會中邀請出席單位共同簽署MOU，期望邁向智慧工業新世代。

(中時 )