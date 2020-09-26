宏遠證（6015）為宣導環境保護意識，今（26）日舉辦三芝淺水灣淨灘公益活動，號召逾200位同仁及家屬身體力行、走出戶外為守護環境盡心力，約2小時共清出近40袋垃圾量。同時也增進員工相互交流，提升員工對公司的認同度和向心力。

宏遠證表示，公司長期以來致力落實企業社會公益，更重視全體同仁為最大資產。此次舉辦淺水灣淨灘公益活動，走出戶外親近大自然，展現同仁團隊精神、並保持健康身心，也提升公司形象，希望透過積極參與各項公益活動，喚起社會重視自然環境維護。

宏遠證總經理林禎民表示，公司近年致力發展數位無紙化的核心技術，並響應政府節能減碳政策，持續落實辦公室行政流程E化、交易帳單電子化、電子下單等全面無紙化環境，並積極投入數位平台發展經營，以致力提供客戶專業優良全方位的金融服務。

宏遠證陸續推出線上開戶APP、自行開發的下單軟體「宏利旺」，並進一步整合AI智慧系統及大數據分析的智慧策略選股平台「宏遠輿情大師」，並提供綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁等，有助於挹注整體經紀業務發展。

宏遠證7月推出「期權最大黨」活動，於活動期間開戶並於開戶次月底前完成首次交易，即贈送電子手續費折讓金，並有機會抽中電動機車。近期攜手籌碼K內部大戶老簡舉辦全台多場講座、粉絲見面會等開戶專案活動，累計參加人數約1200多人，帶動近600位開戶。

此外，宏遠證至12月16日亦舉辦「期權風雲榜」交易競賽，祭出共88萬元的總獎項，並每月送出3.5萬獎金、每周再送送出萬元電子手續費折讓金等活動，盼藉此推動公司電子下單交易比例提升，帶動經紀部營運更上一層樓。

(時報資訊)